Джерела 24 каналу розповіли, що російські командири знайшли для себе вигоду у війні проти України. Під час неї вони з усіх сил намагаються бодай якось вислужити собі посади на окупованих територіях.

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Женуть на вірну смерть задля власної вигоди

Така ситуація спостерігається в окупованому Донецьку. Там російські командири засіюють собі кар'єрну драбину трупами "мобіків".

Для прикладу можна взяти підполковника з Челябінська, у котрого позивний "Ангел". Мабуть, бракує слова смерті. Інакше ніяк не пояснити його вчинки. Так, він жене на вірну загибель солдатів з так званої морської піхоти "ДНР". Про це захисникам України розповів мобілізований з Донецька, котрий потрапив до полону.

Віталію дещо більше пощастило, як порівнювати з іншими солдатами. Адже хлопець потрапив у полон. Натомість, розповідає він, втрати серед окупантів просто колосальні.

Обманом женуть на штурм

Російське командування продовжує вправлятися у своїй цинічності. Як розповів полонений, солдатів женуть на штурм позицій ЗСУ. Але переконують бійців, що ці самі позиції під контролем окупантів. За словами Віталія, "Ангел" поставив собі чітку мету. Він прагне обіймати політичну посаду, якщо не у Маріуполі, то в Донецьку.

Джерела 24 каналу не виключають, що це один з важелів впливу на командирів російського війська. Їм обіцяють після завершення війни в Україні престижні посади. І поки вони в голові перекладають папірці, на фронті гинуть їхні ж бійці.

Втрати просто колосальні

Ворог наближається до позначки у 100 тисяч ліквідованих бійців. Причому за минулу добу лави "двохсотих" поповнили 520 окупантів.

Зауважимо, що останнім часом найбільше втрат росіяни зазнають поблизу Бахмута. Це пов'язано з тим, що місто вороги з усіх сил намагаються захопити. Але їм це не вдається, хоч вони й буквально закидають Сили оборони "гарматним м'ясом", яке лізе з усіх сторін днями і ночами.