Источники 24 канала рассказали, что российские командиры нашли для себя выгоду в войне против Украины. Во время нее они изо всех сил стараются хоть как-то выслужить себе должности на оккупированных территориях.

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Гонят на верную смерть ради собственной выгоды

Такая ситуация наблюдается в оккупированном Донецке. Там российские командиры засевают себе карьерную лестницу труппами "мобиков".

К примеру можно взять подполковника из Челябинска, у которого позывной "Ангел". Наверное, не хватает слова смерти. Иначе никак не объяснить его поступки. Так, он гонит на верную гибель солдат из так называемой морской пехоты "ДНР". Об этом защитникам Украины рассказал мобилизованный из Донецка, попавший в плен.

Виталию больше повезло, если сравнивать с другими солдатами. Парень ведь попал в плен. Зато, рассказывает он, потери среди оккупантов просто колоссальные.

Обманом гонят на штурм

Российское командование продолжает упражняться в своей циничности. Как рассказал пленный, солдат гонят на штурм позиций ВСУ. Но убеждают бойцов, что эти же позиции под контролем оккупантов. По словам Виталия, "Ангел" поставил себе четкую цель. Он стремится занимать политическую должность, если не в Мариуполе, то в Донецке.

Источники 24 канала не исключают, что это один из рычагов влияния на командиров русского войска. Им обещают по завершении войны в Украине престижные должности. И пока они в голове перекладывают бумажки, на фронте гибнут их бойцы.

Потери просто колоссальные

Враг приближается к отметке в 100 тысяч ликвидированных бойцов. Причем за прошедшие сутки ряды "двухсотых" пополнили 520 оккупантов.

Заметим, что в последнее время больше потерь россияне терпят близ Бахмута. Это связано с тем, что город враги изо всех сил пытаются захватить. Но им это не удается, хотя они и буквально забрасывают Силу обороны "пушечным мясом", которое лезет со всех сторон днями и ночами.