Богдану всего 30 лет, боец родом из города Рожище, что на Волыни. Известно, что воин 2 года служил оператором дронов в 72 ОМБ имени Черных Запорожцев. Почти все это время пришлось на оборону Донецкой области.

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Что произошло с бойцом

В конце мая в Донецкой области, неподалеку Угледара его подразделению приказали отойти с занимаемой позиции и уничтожить блиндаж вместе со всеми вещами, которые могут сыграть на руку оккупантам. Это должен был сделать Богдан.

Когда защитник бежал по траншее выполнять приказ, враг как раз попал в горючее. Мгновение и все вокруг вспыхнуло – вместе с Богданом.

Богдан взялся выполнять приказ, как россияне попали прямо в топливо. Парня спасли собратья. Позже военный попал в реабилитационный центр Unbroken, где проходит лечение. Известно, что он прибыл в тяжелом состоянии с признаками инфекции.

Я просто горел в траншее и вышел наружу, где меня достали два моих товарища. Вытащили прямо из огня, помогли покинуть позицию и вызвали эвакуацию,

– вспоминает защитник.

Как выяснилось, Богдан получил ожоги на 50% тела. Огонь поразил обе нижние конечности, ягодицы, кисти, левое предплечье и лицо. Ему сделали пересадку собственной кожи с неповрежденных участков на те, где глубокие поражения.

Около 50% тела Богдана в ожогах / Фото UNBROKEN Ukraine (Внимание, чувствительный контент! 18+)

По словам медиков, пока кожа приживается хорошо. Однако впереди воина ждет длительная реабилитация. Сейчас с ним работают физические терапевты. Вскоре для дальнейшего лечения Богдана должны отправить за границу – в Германию.