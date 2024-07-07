Богданові всього 30 років, боєць родом із міста Рожище, що на Волині. Відомо, що воїн 2 роки служив оператором дронів в 72 ОМБ імені Чорних Запорожців. Майже весь цей час припав на оборону Донеччини.

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Що сталося з бійцем

Наприкінці травня у Донецькій області, неподалік Вугледару його підрозділу наказали відійти із займаної позиції та знищити бліндаж разом з усіма речами, які можуть зіграти на руку окупантам. Це мав зробити Богдан.

Коли захисник біг по траншеї виконувати наказ, ворог саме поцілив у пальне. Мить і все довкола спалахнуло – разом із Богданом.

Богдан взявся виконувати наказ, як росіяни поцілили прямо у пальне. Хлопця врятували побратими. Пізніше військовий потрапив до реабілітаційного центру Unbroken, де проходить лікування. Відомо, що він прибув у важкому стані з ознаками інфекції.

Я просто горів у траншеї та повз назовні, де мене дістали два моїх товариші. Витягнули прямо з вогню, допомогли покинути позицію і викликали евакуацію,

– пригадує захисник.

Як з'ясувалося, Богдан отримав опіки на 50% тіла. Вогонь уразив обидві нижні кінцівки, сідниці, кисті, ліве передпліччя та обличчя. Йому зробили пересадку власної шкіри з неушкоджених ділянок на ті, де глибокі ураження.

Близько 50% тіла Богдана в опіках / Фото UNBROKEN Ukraine (Увага, чутливий контент! 18+)

За словами медиків, наразі шкіра приживається добре. Однак попереду воїна чекає тривала реабілітація. Наразі з ним працюють фізичні терапевти. Невдовзі для подальшого лікування Богдана мають відправити за кордон – до Німеччини.