На Boeing 737 MAX 9 оторвалась дверь во время полета: в мире полеты этих лайнеров прекращают

Накануне произошел инцидент, в котором чудом обошлось без трагических последствий. Так, в США у авиалайнера Boeing 737 MAX 9 оторвалась часть обшивки фюзеляжа вместе с дверью. Полеты на этих воздушных судах прекращают.

Теперь известно, что приостановили эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 9 в США, Европе и Турции. Причина – инцидент, произошедший с этим воздушным судном 5 января в Портленде.

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Самолеты планируют проверять

К примеру, Федеральное управление гражданской авиации США отдало распоряжение о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 9 авиакомпаниями страны. Кроме того, оно выпустило директиву, предусматривающую допуск к полетам этих воздушных судов только после технической проверки. Соответствующее требование будет относиться к 171 борту по всему миру. Сама проверка будет продолжаться от 4 до 8 часов.

Как отмечают в Bloomberg, большинство Boeing 737 MAX 9 используют авиакомпании из США: United Airlines (79 самолетов) и Alaska Airlines (65 самолетов).

Это еще не всё. Также для проверки приостановил эксплуатацию пяти своих Boeing 737 MAX 9 турецкий перевозчик Turkish Airlines. Кроме того, временно отказались эксплуатировать воздушные суда авиакомпания Aeromexico и панамский перевозчик Copa Airlines.

Как пишут в Reuters, в Европейском агентстве безопасности полетов директиву американского регулятора поддержали. Следовательно, приняли такую же. И это при том, что ни одна из авиакомпаний Европы не использует Boeing 737 MAX 9.

К примеру, Управление гражданской авиации Великобритании, пишет BBC, потребует от авиакомпаний, использующих Boeing 737 MAX 9, выполнять требования американского регулятора, чтобы они имели право зайти в воздушное пространство страны.

Что произошло с Boeing 737 MAX 9