На Boeing 737 MAX 9 оторвалась дверь во время полета: в мире полеты этих лайнеров прекращают
Накануне произошел инцидент, в котором чудом обошлось без трагических последствий. Так, в США у авиалайнера Boeing 737 MAX 9 оторвалась часть обшивки фюзеляжа вместе с дверью. Полеты на этих воздушных судах прекращают.
Теперь известно, что приостановили эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 9 в США, Европе и Турции. Причина – инцидент, произошедший с этим воздушным судном 5 января в Портленде.
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Самолеты планируют проверять
К примеру, Федеральное управление гражданской авиации США отдало распоряжение о приостановке эксплуатации Boeing 737 MAX 9 авиакомпаниями страны. Кроме того, оно выпустило директиву, предусматривающую допуск к полетам этих воздушных судов только после технической проверки. Соответствующее требование будет относиться к 171 борту по всему миру. Сама проверка будет продолжаться от 4 до 8 часов.
Как отмечают в Bloomberg, большинство Boeing 737 MAX 9 используют авиакомпании из США: United Airlines (79 самолетов) и Alaska Airlines (65 самолетов).
Это еще не всё. Также для проверки приостановил эксплуатацию пяти своих Boeing 737 MAX 9 турецкий перевозчик Turkish Airlines. Кроме того, временно отказались эксплуатировать воздушные суда авиакомпания Aeromexico и панамский перевозчик Copa Airlines.
Как пишут в Reuters, в Европейском агентстве безопасности полетов директиву американского регулятора поддержали. Следовательно, приняли такую же. И это при том, что ни одна из авиакомпаний Европы не использует Boeing 737 MAX 9.
К примеру, Управление гражданской авиации Великобритании, пишет BBC, потребует от авиакомпаний, использующих Boeing 737 MAX 9, выполнять требования американского регулятора, чтобы они имели право зайти в воздушное пространство страны.
Что произошло с Boeing 737 MAX 9
- Итак, этот инцидент произошел 5 января 2024 года в аэропорту города Портленд в штате Вашингтон. Так, Boeing 737 MAX 9 приземлился спустя 35 минут после вылета. Это был рейс 1282 авиакомпании Alaska Airlines.
- У этого воздушного судна на борту находился 171 пассажир. И в воздухе у него оторвалась часть обшивки фюзеляжа вместе с дверью аварийного выхода. После этого случая авиакомпания все свои 65 Boeing 737 MAX 9 вывела на поверку.
- Обратим внимание, что MAX 8 и MAX 9 – одни из самых современных моделей Boeing 737 MAX. В эксплуатацию первые из них начали поступать в 2017 году.
- Модель MAX 8 тоже была опасна. Так, в октябре 2018 года один из таких бортов потерпел крушение в Индонезии. Также в марте 2019 года такой же авиалайнер разбился в Эфиопии. Известно, что две авиакатастрофы унесли 346 жизней.
- Как выяснилось, причиной стали проблемы в работе системы маневрирования (MCAS). Следовательно, соответствующие инциденты натолкнули на то, что авиакомпании больше не использовали MAX 8. Также компания-производитель взялась за полную проверку систем воздушного судна.