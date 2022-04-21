Boeing 777 из Дубая совершил аварийную посадку в Варшаве: поступила информация о взрывчатке

Boeing 777 из Дубая совершил аварийную посадку в польской Варшаве. Причиной стало сообщение о взрывчатке.

Соответствующую информацию сообщили в СМИ, ссылаясь на полицию и администрацию аэропорта имени Фридерика Шопена. Инцидент произошел вечером 21 апреля.

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Сообщили о взрывчатке в Boeing 777 из Дубая

В варшавском аэропорту имени Шопена продолжается полицейская работа. На борту Boeing 777, летящего из Дубая, сообщили о бомбе. Все службы аэропорта работают на месте. Самолет проверяют на наличие взрывчатки,

– рассказал представитель полиции Дариуш Свидерский.

Представитель аэропорта имени Шопена Анна Дермонт сообщила:

аэропорт временно приостановил вылеты и посадки;

после приземления Boeing 777 направили в отдаленную часть аэропорта;

на данный момент регулярные работы служб продолжаются.

Видео из аэропорта опубликовал журналист Матеуш Чмиль. Он также написал: "Службы получили сообщение о том, что в Boeing 777 из Дубая есть взрывчатка".

Неизвестные сообщили о бомбе на самолете из Дубая: смотрите видео

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