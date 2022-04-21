Відповідну інформацію повідомили ЗМІ, посилаючись на поліцію та адміністрацію аеропорту імені Фридерика Шопена. Інцидент відбувся ввечері 21 квітня.

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Повідомили про вибухівку в Boeing 777 з Дубаю

У варшавському аеропорту імені Шопена триває робота поліції. На борту Boeing 777, що летить з Дубаю, повідомили про бомбу. Усі служби аеропорту працюють на місці. Літак перевіряють на наявність вибухівки,

– розповів речник поліції Даріуш Свідерський.

Речниця аеропорту імені Шопена Анна Дермонт повідомила:

аеропорт тимчасово призупинив вильоти та посадки;

після приземлення Boeing 777 спрямували у віддалену частину аеропорту;

наразі регулярні роботи служб тривають.

Відео з аеропорту опублікував журналіст Матеуш Чміль. Він також написав: "Служби отримали повідомлення про те, що у Boeing 777 з Дубаю є вибухівка".

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