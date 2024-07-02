По меньшей мере 30 пассажиров получили переломы: самолет из Мадрида попал в сильную турбулентность

Пассажирский самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Air Europa попал в сильную турбулентность. По меньшей мере 30 пассажиров получили переломы и травмы различной степени, а одного из них пришлось доставать с полки для багажа.

Так, самолет рейсом Мадрид – Монтевидео (столица Уругвая) экстренно сел в Бразилии. К счастью, самолет смог нормально приземлиться, поэтому пострадавшим оперативно оказали помощь.

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Испанский самолет попал в сильную турбулентность

В ночь на 2 июля самолет Boeing 787-9 Dreamliner испанской авиакомпании попал в мощную турбулентность. Так, пассажиры рассказывали, что людей, которые были не пристегнуты ремнями безопасности, подбросило и ударило о потолок. Более того, одного из пассажиров пришлось вытаскивать с полки для багажа. Турбулентность длилась всего 3,5 секунды.

Один из пассажиров оказался на полке для багажа: смотрите видео

Из-за этого самолет экстренно приземлился в Бразилии в аэропорту Натал. Это произошло в 02:32 по местному времени.

Самолет после турбулентности: смотрите видео

Повреждения после турбулентности: смотрите видео

В общем, по меньшей мере 30 пассажиров получили переломы и травмы различной степени. Все они были госпитализированы и сейчас получают всю необходимую помощь. Пассажиры после пережитого делятся страшными эмоциями, ведь они считали, что могут умереть из-за авиакатастрофы. К счастью, самолет успешно приземлился в Бразилии.

Испанский рейс встречали с каретами скорой: смотрите видео

Самолет после турбулентности / Фото из сети Х

Пострадавшего после турбулентности выносят с борта: смотрите видео

В сети не сообщали, сколько пассажиров было в самолете, однако на сайте авиакомпании говорится, что Boeing 787-9 Dreamliner может вместить 339 пассажиров.

Пока также неизвестно, имел ли самолет определенные технические неисправности. В компании отметили, что сейчас борт проходит проверку, после чего можно будет установить, почему пассажиры получили такие серьезные травмы.

После того, как самолет приземлился в аэропорту Натал в Бразилии, пассажиров, которые не пострадали, посадили на резервный борт в Уругвай.

К сожалению, борта Boeing часто попадают в аварийные ситуации. Так, несколько недель назад самолет Boeing 777 Singapore Airlines попал в зону сильной турбулентности над Мьянмой на пути из Лондона в Сингапур. Тогда десятки пассажиров получили травмы, а один из них умер от сердечного приступа.