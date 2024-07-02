Так, літак рейсом Мадрид – Монтевідео (столиця Уругваю) екстрено сів у Бразилії. На щастя, літак зміг нормально приземлитися, тому постраждалим оперативно надали допомогу.

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Іспанський літак потрапив у сильну турбулентність

У ніч проти 2 липня літак Boeing 787-9 Dreamliner іспанської авіакомпанії потрапив у потужну турбулентність. Так, пасажири розповідали, що людей, які були не пристебнуті ременями безпеки, підкинуло і вдарило об стелю. Ба більше, одного з пасажирів довелося витягати з полиці для багажу. Турбулентність тривала усього 3,5 секунди.

Один з пасажирів опинився на поличці для багажу: дивіться відео

Через це літак екстрено приземлився у Бразилії в аеропорті Натал. Це сталося о 02:32 за місцевим часом.

Літак після турбулентності: дивіться відео

Пошкодження після турбулентності: дивіться відео

Загалом, щонайменше 30 пасажирів отримали переломи та травми різного ступеня. Всі вони були госпіталізовані й наразі отримують усю необхідну допомогу. Пасажири після пережитого діляться страшними емоціями, адже вони вважали, що можуть померти через авіакатастрофу. На щастя, літак успішно приземлився в Бразилії.

Іспанський рейс зустрічали з каретами швидкої: дивіться відео

Літак після турбулентності / Фото з мережі Х

Постраждалого після турбулентності виносять з борту: дивіться відео

У мережі не повідомляли, скільки пасажирів було в літаку, однак на сайті авіакомпанії мовиться, що Boeing 787-9 Dreamliner може вмістити 339 пасажирів.

Наразі також невідомо, чи мав літак певні технічні несправності. У компанії наголосили, що нині борт проходить перевірку, після чого можна буде встановити, чому пасажири отримали такі серйозні травми.

Після того, як літак приземлився в аеропорту Натал в Бразилії, пасажирів, які не постраждали, посадили на резервний борт до Уругваю.

Довідка. На жаль, борти Boeing часто потрапляють в аварійні ситуації. Так, кілька тижнів тому літак Boeing 777 Singapore Airlines потрапив у зону сильної турбулентності над М'янмою на шляху з Лондона до Сінгапуру. Тоді десятки пасажирів отримали травми, а один із них помер від серцевого нападу.