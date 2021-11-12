Согласно условиям судебного соглашения, Boeing признает ответственность за авиакатастрофу и берет на себя компенсацию ущерба семьям жертв. К слову, точная сумма компенсаций еще неизвестна.

Важно Авиакатастрофа в Эфиопии: есть ли самолеты Boeing 737 MAX 8 в МАУ

В компании заявили, что стремятся, чтобы все семьи, потерявшие близких в авиакатастрофе, получили полную и справедливую компенсацию.

Принимая на себя ответственность, соглашение Boeing с семьями позволяет сторонам сосредоточить свои усилия на определении соответствующей компенсации для каждой семьи.
– говорится в заявлении.

Что известно об авиакатастрофе

  • Самолет Boeing 737 MAX 8 эфиопских авиалиний, летевший из Аддис-Абебы в столицу Кении, потерпел крушение в марте 2019 года. Все 149 пассажиров и 8 членов экипажа погибли. Среди погибших – представители 35 стран.
  • Как сообщили в авиакомпании, после взлета пилот воздушного судна сообщил о каких-то затруднениях и попросил разрешения вернуться в Аддис-Абебу.
  • Видимость в районе аэропорта была хорошей, однако данные сайта Flightradar24 указывают на то, что набор высоты после взлета был неравномерным.
  • Самолет не смог долететь до аэропорта и упал неподалеку. На месте сразу же разразился сильный пожар.

В чем причина аварии

В 2019 году Комиссия по расследованию авиакатастрофы Boeing в Эфиопии объявила, что на потерпевшем крушение самолете было дефектное бортовое программное обеспечение. Пилоты не могли справиться с автоматической системой, что предотвращает задирание носа самолета и как результат – потерю тяги и срыв в штопор. Эта система впервые появилась именно в линейке 737 Max.

Что известно о Boeing 737 MAX?

Это четвертое поколение самолетов "Боинг 737", пришедшее на смену Boeing 737 Next Generation. Первый полет этой модели произошел в январе 2016 года. Самолет может перевозить 162 – 175 пассажиров. Эксплуатацию самолетов марки Boeing 737 MAX 8 после событий в Эфиопии прекратили во многих странах.