20:10
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Куда спешил Порошенко. За что Черновол получила орден
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

      Авиакатастрофа в Эфиопии: есть ли самолеты Boeing 737 MAX 8 в МАУ

      142 Читати новину українською
      Авиакатастрофа в Эфиопии: есть ли самолеты Boeing 737 MAX 8 в МАУ
      Авиакатастрофа в Эфиопии: есть ли самолеты Boeing 737 MAX 8 в МАУ / cnbc.com

      Ряд стран в мире отказался от самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в 2019 году планирует пополнить свой воздушный флот этими самолетами.

      Сейчас МАУ пополнила свой парк воздушных судов шестым самолетом Embraer – среднемагистральным узкофюзеляжным Embraer-195. Однако, авиакомпания планирует получить также и Boeing 737 MAX 8, пишет "Интерфакс-Украина".

      Читайте также: В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 работников ООН

      Новое авиасудно Embraer-195 имеет 116 кресел и традиционную двуклассную компоновку салона – салоны бизнес– и эконом классов.

      В МАУ отмечают, что этот тип воздушных судов позволит авиакомпании работать более эффективно, поскольку будет адекватной заменой самолетов Boeing-737 "классического поколения".

      Самолеты Boeing-737 "классического поколения" вполне выведены из флота МАУ в конце прошлого года,
      – добавила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

      По мнению авиакомпании, такая замена будет особенно актуальна на внутренних рейсах, поскольку не все региональные аэропорты Украины пока способны принимать более тяжелые и вместительные самолеты Boeing 737-800 "нового поколения".

      В 2019 году МАУ планирует получить второй Embraer 195 и, как минимум, три самолета Boeing 737 MAX 8.

      После афиакатастроф в Эфиопии и Индонезии Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия, Франция, Германия и Ирландия ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8.

       

      В чем дело? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находилось 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

      Интересно, что это уже вторая катастрофа американского самолета этой модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после вылета. На борту находилось 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

      Пострадали ли при аварии граждане Украины? В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.

      blog_ava
      Кто такой Сергей Кривонос: биография нового заместителя секретаря СНБО
      сегодня
      2912
      Теги: Новости Украины Транспорт авиация
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      сегодня , 20:00 Памятка избирателю на выборы Украины: как голосовать и какие документы брать с собой
      24
      Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      сегодня , 19:02 Могут ли забрать квартиру за коммунальные долги: как это действует
      Яніна Ткачук 238
      Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон
      сегодня , 18:22 Оппоблоковец отказался выступать на украинском языке: Парубий выключил ему микрофон
      450
      Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      сегодня , 18:01 Гектары земель и база отдыха в ипотеку: что известно о недвижимости Игоря Смешко
      226
      В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      сегодня , 17:27 В Україні немає правоохоронних органів, є лише державні рекетири
      Артем Овдієнко 858
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?
       8 июня 2018 , 15:02
      Автомобильный газ подешевеет до 11 грн/л
       11 января , 09:33
      Насколько подешевеет бензин в 2019 году: прогноз экспертов
       11 января , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук