Авиакатастрофа в Эфиопии: есть ли самолеты Boeing 737 MAX 8 в МАУ

Ряд стран в мире отказался от самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в 2019 году планирует пополнить свой воздушный флот этими самолетами.

Сейчас МАУ пополнила свой парк воздушных судов шестым самолетом Embraer – среднемагистральным узкофюзеляжным Embraer-195. Однако, авиакомпания планирует получить также и Boeing 737 MAX 8, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 работников ООН

Новое авиасудно Embraer-195 имеет 116 кресел и традиционную двуклассную компоновку салона – салоны бизнес– и эконом классов.

В МАУ отмечают, что этот тип воздушных судов позволит авиакомпании работать более эффективно, поскольку будет адекватной заменой самолетов Boeing-737 "классического поколения".

Самолеты Boeing-737 "классического поколения" вполне выведены из флота МАУ в конце прошлого года,

– добавила директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

По мнению авиакомпании, такая замена будет особенно актуальна на внутренних рейсах, поскольку не все региональные аэропорты Украины пока способны принимать более тяжелые и вместительные самолеты Boeing 737-800 "нового поколения".

В 2019 году МАУ планирует получить второй Embraer 195 и, как минимум, три самолета Boeing 737 MAX 8.

После афиакатастроф в Эфиопии и Индонезии Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия, Малайзия, Франция, Германия и Ирландия ввели запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8.

В чем дело? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находилось 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Интересно, что это уже вторая катастрофа американского самолета этой модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 года Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после вылета. На борту находилось 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о положении носа самолета относительно линии горизонта.

Пострадали ли при аварии граждане Украины? В Министерстве иностранных дел страны сообщили, что граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.