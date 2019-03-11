В авиакатастрофе в Эфиопии погибли 19 работников ООН

Жертвами крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, следовавший из Аддис-Абебы в Найроби, стали 19 сотрудников Организации Объединенных Наций.

ООН сообщила в своем заявлении, что семеро из погибших работали во Всемирной продовольственной программе, двое – в управлении Верховного комиссара по делам беженцев, двое – в Международном союзе телекоммуникаций.

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Представители организации сообщили, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, Международная организация миграции в Южном Судане, Всемирный банк, миссия ООН по оказанию помощи в Сомали "трагически потеряли по одному сотруднику".

Погибли также шесть сотрудников представительства ООН в Найроби.

Причина трагедии пока не известна, но погодные условия, по предварительным сообщениям, были хорошими, а самолет упал в поле возле Бишофту, в примерно 35 милях от столицы,

– говорится в заявлении.

В ООН отметили, что трагедия произошла накануне Ассамблеи программы ООН по окружающей среде, которая соберет глав государств, профильных министров и тысячи других участников на пятидневный саммит в столице Кении Найроби. Именно туда летели погибшие сотрудники.

Что случилось? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

Пострадали при аварии граждане Украины? В Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии.