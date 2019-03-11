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      В авіакатастрофі у Ефіопії загинули 19 працівників ООН

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      Працівники ООН постраждали під час катастрофи літака у Ефіопії
      Працівники ООН постраждали під час катастрофи літака у Ефіопії / Фото з відкритих джерел

      Жертвами катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який прямував з Аддис-Абеби до Найробі, стали 19 співробітників Організації Об'єднаних Націй.

      ООН повідомила у своїй заяві, що семеро із загиблих працювали у Всесвітній продовольчій програмі, двоє – в управлінні Верховного комісара у справах біженців, двоє – у Міжнародному союзі телекомунікацій.

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      Представники організації повідомили, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Міжнародна організація міграції у Південному Судані, Світовий банк, місія ООН з надання допомоги в Сомалі "трагічно втратили по одному співробітнику".

      Загинули також шість співробітників представництва ООН у Найробі.

      Причина трагедії поки не відома, але погодні умови, за попередніми повідомленнями, були хорошими, а літак впав у полі поблизу Бішофту, у приблизно 35 милях від столиці,
      – йдеться у заяві.

      В ООН зазначили, що трагедія сталася напередодні Асамблеї програми ООН з довкілля, яка збере голів держав, профільних міністрів і тисячі інших учасників на п’ятиденний саміт у столиці Кенії Найробі. Саме туди летіли загиблі співробітники.

      Що трапилося? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

      Чи постраждали під час аварії громадяни України? У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що громадяни України не були пасажирами літака, який зазнав катастрофи у Ефіопії.

      blog_ava
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      Теги: Жертви ООН авіація Африка Катастрофа
      Джерело: 24 Канал
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