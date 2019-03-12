Авіакатастрофа в Ефіопії: чи є літаки Boeing 737 MAX 8 у МАУ

Низка країн у світі відмовилися від літаків Boeing 737 Max 8 після авіакатастрофи в Ефіопії. Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" у 2019 році планує поповнити свій повітряний флот цими літаками.

Наразі МАУ поповнила свій парк повітряних суден шостим літаком Embraer – середньомагістральним вузькофюзеляжним Embraer-195. Однак, авіакомпанія планує отримати також і Boeing 737 MAX 8, пише "Інтерфакс-Україна".

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Нове авіасудно Embraer-195 має 116 крісел та традиційну двокласну компоновку салону – салони бізнес- і економ класів.

У МАУ зазначають, що цей тип повітряних суден надасть можливість авіакомпанії працювати більш ефективно, оскільки буде адекватною заміною літаків Boeing-737 " класичного покоління".

Літаки Boeing-737 " класичного покоління" цілком виведені з флоту МАУ наприкінці минулого року,

– додала директор із комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

На думку авіакомпанії, така заміна буде особливо актуальна на внутрішніх рейсах, оскільки не всі регіональні аеропорти України наразі здатні приймати більш важкі та місткі літаки Boeing 737-800 "нового покоління".

У 2019 році МАУ також планує отримати другий Embraer 195 і, як мінімум, три літаки Boeing 737 MAX 8.

Після афіакатастроф в Ефіопії та Індонезії Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія, Малайзія, Франція, Німеччина та Ірландія ввели заборону на використання літаків Boeing 737 Max 8.

У чому справа? 10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На борту літака перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу – із них не вижив ніхто. Аварія судна сталася усього через 6 хвилин після зльоту. Літак розбився за 50 кілометрів на південний схід від Аддіс-Абеби.

Цікаво, що це вже друга катастрофа американського літака цієї модифікації за останні п'ять місяців. 29 жовтня 2018 року Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air, що виконував внутрішній рейс з Джакарти в Панкалпінанг, впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебувало 189 людей – вісім членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули. За попередніми даними, до катастрофи могла призвести неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носа літака щодо лінії горизонту.

Чи постраждали під час аварії громадяни України? У Міністерстві закордонних справ країни повідомили, що громадяни України не були пасажирами літака, який зазнав катастрофи у Ефіопії.