Компания Boeing рекомендует временно приостановить полеты самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112. Ранее его обломки упали в американском городе Брумфилд из-за отвала части двигателя прямо во время выполнения рейса.

В заявлении, опубликованном на сайте компании, отметили, что Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) проводит расследование по факту происшествия.

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Что рекомендует Boeing

Пока идет расследование, компания рекомендует приостановить эксплуатацию самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

Сейчас 69 таких самолетов активно используют, еще 59 находятся на стоянке. Пока Федеральное управление гражданской авиации не определит соответствующий протокол проверки, авиалайнеры просят не эксплуатировать.

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У самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель.

Обломки упали на жилой район вблизи домов.

вблизи домов. К счастью, самолет смог успешно приземлиться во время аварийной посадки в международном аэропорту Денвера, а ни один пассажир не пострадал.

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