Boeing рекомендує призупинити польоти літаків 777: перевірятимуть причини загоряння двигуна
Компанія Boeing рекомендує тимчасово призупинити польоти літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney PW4000-112. Раніше його уламки впали в американському місті Брумфілд через відвал частини двигуна прямо під час виконання рейсу.
Джерело:Boeing
У заяві, опублікованій на сайті компанії, зазначили, що Національна рада з безпеки на транспорті (NTSB) проводить розслідування за фактом події.
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Що рекомендує Boeing
Поки триває розслідування, компанія рекомендує призупинити експлуатацію літаків 777 з двигунами Pratt & Whitney 4000-112.
Наразі 69 таких літаків активно використовують, ще 59 перебувають на стоянці. Доки Федеральне управління цивільної авіації не визначить відповідний протокол перевірки, авіалайнерами просять не літати.
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- У літака Boeing 777-200 компанії United Airlines під час польоту над містом Брумфілд, штат Колорадо, частково відірвався двигун.
- Уламки впали на житловий район поблизу будинків.
- На щастя, літак зміг успішно приземлитися під час аварійної посадки у міжнародному аеропорту Денвера, а жоден пасажир не постраждав.
Як горів двигун у літака Boeing 777 компанії United Airlines: відео
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