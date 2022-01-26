Боеприпасы для украинского войска уже готовы к поставкам в Украину, – минобороны Чехии

Чешская министр Яна Чернохова заявила, что аргументировала правительству предоставление Украине военной помощи. По ее словам, речь идет об артиллерийских боеприпасах 152 калибра.

Глава оборонного ведомства Чехии сообщила, что отправка может состояться в ближайшее время.

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Начальник генерального штаба заверил меня, что все (помощь – 24 канал) готово,

– сказала Яна Чернохова.

По ее словам, осталось лишь договориться с правительством Украины, "захочет ли оно принять эту помощь".

Россия не идет на встречу, – Чернохова

Министра обороны отметила, что Чехия отдает приоритет дипломатии, потому что "введение санкций не выгодно ни одной из сторон, но Россия не сделала никаких шагов, чтобы изменить ситуацию".

Россия имеет давнюю тенденцию навязывать свою политику Украине. Такую же политику, по инструментарию гибридных угроз, Кремль навязывает в Грузии, в Беларуси и Казахстане,

– добавила она.

Помощь Украине на фоне угрозы России

Великобритания 18 января предоставила Украине 2 тысячи противотанковых гранатометов военной помощи.

Бен Уоллес заявил, что страна может увеличить количество помощи. Впоследствии отправили 30 своих армейцев, которые должны научить пользоваться британскими противотанковыми средствами.

В Эстонии также рассказали о предоставлении Украине американских противотанковых ракетных комплексов Javelin. Там заявили, что речь идет о "десятках, десятках, десятках и еще десятках ракет".

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