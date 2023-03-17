Чтобы уничтожать окупантов в огромном количестве: какое вооружение нужно ВСУ

Довольно часто позитивные настроения украинцев опираются на определенные информационные вбросы о том, что россияне якобы испытывают мощный снарядный голод.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев. Он заметил, что это не всегда соответствует действительности. По его словам, оккупанты имеют снаряды, однако их количество кратно меньше, чем тот, что у них было весной и летом прошлого года. К тому же у них большие проблемы с их логистикой.

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Требуется огромное количество боеприпасов

Он отметил, что им крайне сложно передвигать снаряды на грузовиках по полевым дорогам в условиях весенней оттепели.

С личным составом у россиян вообще нет проблем. Очень много мобилизованных. Поэтому оккупанты имеют возможность маневрировать и не считаться с сотнями потерь, которые ежесуточно несет путинская армия,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, для того чтобы наши защитники имели возможность превращать в пепел оккупантов, нам нужны в огромном количестве боеприпасы.

Не только знаменитые HIMARS или снаряды 155 калибра класса Excalibur. Нам нужны обычные мины 60, 82, 120 калибров, снаряды 105, 120, 122 и 152 калибров. То оружие, которое сейчас дает нам возможность на достаточно высоком уровне уничтожать в огромном количестве врага, который давит на нас бесконечными штурмами и проводит эффективную контрбатарейную борьбу,

– подчеркнул полковник ВСУ.

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Это война артиллерии

Он считает, что даже авиация для ВСУ не является определяющей в поединке с путинской Россией. Нынешняя война – война артиллерии, а значит, нам нужны как артиллерийские средства, так и боеприпасы к ним.

"Победа будет на стороне той армии, которая будет иметь достаточное количество боеприпасов, способных уничтожать вражеские тылы, боевые порядки, бронетехнику и артиллерийские средства", - подчеркнул Владислав Селезнев.

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