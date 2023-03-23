Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов государствами-членами ЕС для пополнения их запасов и продолжения оказания поддержки Украине.

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К соглашению ЕС по поставке боеприпасов ранее присоединились 18 стран, поэтому Испания – девятнадцатая. Согласно решению, 2 миллиарда евро будут инвестированы в поставку Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение двенадцати месяцев как усиление поддержки Киева.

Этот проект будет финансироваться из Европейского фонда мира. Он позволит "срочно решить проблему нехватки боеприпасов" и "повысить способность европейской промышленности реагировать на текущие и будущие нужды".

Как утверждает Минобороны Испании, это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, позволяющий сократить расходы и "избежать рисков задержек из-за неожиданных изменений спроса".

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Что известно о соглашении ЕС по поставке боеприпасов Украине