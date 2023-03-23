Министр обороны Испании Маргарита Роблес подписала проектное соглашение о совместном приобретении боеприпасов государствами-членами ЕС для пополнения их запасов и продолжения оказания поддержки Украине.
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К соглашению ЕС по поставке боеприпасов ранее присоединились 18 стран, поэтому Испания – девятнадцатая. Согласно решению, 2 миллиарда евро будут инвестированы в поставку Украине одного миллиона артиллерийских боеприпасов в течение двенадцати месяцев как усиление поддержки Киева.
Этот проект будет финансироваться из Европейского фонда мира. Он позволит "срочно решить проблему нехватки боеприпасов" и "повысить способность европейской промышленности реагировать на текущие и будущие нужды".
Как утверждает Минобороны Испании, это первый случай, когда ЕС использует механизм совместных закупок вооружений, позволяющий сократить расходы и "избежать рисков задержек из-за неожиданных изменений спроса".
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Что известно о соглашении ЕС по поставке боеприпасов Украине
- План по поставке боеприпасов нашему государству и пополнение собственных складов со снарядами согласовали на заседании Совета ЕС 20 марта.
- Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что члены ЕС согласились закупить 1 миллиард боеприпасов в течение 12 месяцев. В частности, Евросоюз выделит 1 миллиард евро для немедленного снабжения боеприпасами, а еще 1 – для совместных закупок. Кроме того, члены Евросоюза согласились на увеличение производственных мощностей.
- Заметим, что речь идет о боеприпасах калибром 155 миллиметров.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это решение ЕС шагом, приближающим победу.