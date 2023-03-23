Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес у середу підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів державами-членами ЄС для поповнення їхніх запасів і продовження надання підтримки Україні.

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До угоди ЄС щодо постачання боєприпасів раніше приєдналися 18 країн, тож Іспанія – дев'ятнадцята. Згідно з рішенням, 2 мільярди євро буде інвестовано в поставку Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів упродовж дванадцяти місяців, як посилення підтримки Києва.

Зазначається, що цей проєкт фінансуватиметься з Європейського фонду миру. Він дозволить "терміново розв'язати проблему нестачі боєприпасів" і "підвищити здатність європейської промисловості реагувати на поточні потреби та майбутні потреби".

Як стверджує Міноборони Іспанії, це перший випадок, коли ЄС використовує механізм спільних закупівель озброєнь, що дозволяє скоротити витрати і "уникнути ризиків затримок через несподівані зміни попиту".

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Що відомо про угоду ЄС щодо постачання боєприпасів Україні