Боеприпасы на парашютах могут быть снарядами для реактивной системы залпового огня "Смерч"

В Киеве и Харькове зафиксировали "спускающиеся на парашютах" боеприпасы. Такая технология используется для боеприпасов только двух типов – осветительных и кассетных.

Боеприпасы на парашютах применяли в Нагорном Карабахе

По данным журналистов, осветительные боеприпасы в целом не представляют угрозы. В то же время кассетные опасны для гражданского населения.

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Сообщается, что парашюты могут использоваться в реактивном снаряде 9М55К1 для 300-мм реактивной системы залпового огня "Смерч".

Парашют нужен для того, чтобы снаряд "разбрасывал" отдельные суб-боеприпасы.

Журналисты отмечают, что такие снаряды были использованы во время войны в Нагорном Карабахе, в результате чего пострадали гражданские.

Каков принцип действия суб-боеприпасов

Принцип действия суб-боеприпасов состоит в том, что каждый из них имеет индивидуальное наведение. Они могут затронуть военную технику и гражданские автомобили, поскольку реагируют на тепло.

Обычно это достаточно примитивная тепловая головка самонаведения, которая должна реагировать на тепло бронетехники. Но на практике может захватить и гражданские автомобили,

– говорится в сообщении.

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