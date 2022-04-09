Известно, что это новейшее вооружение России. О его использовании в Харькове стало известно 9 апреля.

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Оккупанты в Харькове снова использовали новейшее вооружение

Российский снаряд на парашюте при обстреле Харькова, 9 апреля 2022 года,

– говорится в сообщении.

Известно, что оккупанты сбросили бомбы на Харьковскую область.

Люди заметили новое вооружение врага /Фото "Труха Украина", Суспільне , скриншот

Предварительно мэр Харькова Игорь Терехов 9 апреля подтвердил, что оккупант применяет новые виды бомб .

"Русский агрессор сбрасывает их на парашютах. Прошу вас, ни в коем случае не приближаться к таким парашютам и сразу сообщать о них спасателям", – призвал мэр города.