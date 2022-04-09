Відомо, що це новітнє озброєння Росії. Про його використання у Харкові стало відомо 9 квітня.
До теми У Києві вперше було зафіксовано факт використання новітнього озброєння
Окупанти у Харкові знову використали новітнє озброєння
Російський снаряд на парашуті під час обстрілу Харкова, 9 квітня 2022 року,
– мовиться у повідомленні.
Відомо, що окупанти скинули бомби на Харківську область.
Люди помітили нове озброєння ворога /Фото "Труха Украина", Суспільне, скриншот
Попередньо, мер Харкова Ігор Терехов 9 квітня підтвердив, що окупант застосовує нові види бомб.
"Російський агресор скидає їх на парашутах. Прошу вас, у жодному разі не наближатися до таких парашутів і одразу повідомляти про них рятувальників", – закликав мер міста.
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