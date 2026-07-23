Как сообщает Служба безопасности Украины, контрразведка и следователи зафиксировали еще 6 случаев применения таких боеприпасов. В ходе осмотра мест попаданий и исследования боевых частей дронов специалисты зафиксировали значительное превышение радиационного фона.

Что известно о применении боеприпасов с обедненным ураном?

По данным СБУ, враг использует радиоактивные элементы в ракетах Р-60М, которые приспособил для применения на своих БПЛА. В ходе радиологического обследования обломков и боевых частей беспилотников зафиксировали превышение естественного фона в 80 раз.

Уровень гамма-излучения отдельных обломков составлял от 8,3 до 24 микрозивертов в час при допустимой санитарной норме 0,3. В СБУ подчеркивают, что такая опасность представляет прямую угрозу здоровью людей и окружающей среде.

По результатам экспертизы, инициированной Службой безопасности, установлено, что боевые части этих ракет содержат ядерный материал, идентифицированный как уран-235 и уран-238. Его наличие подтвердили дозиметрическое оборудование и мобильный автоматизированный радиологический комплекс.

Опасные боеприпасы были обезврежены.

По этим фактам следователи СБУ возбудили уголовное дело по статье о военных преступлениях.

Важно! Служба безопасности в очередной раз призвала граждан проявлять осторожность в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет или других боеприпасов. К ним нельзя приближаться, прикасаться или перемещать такие предметы, а об опасной находке следует немедленно сообщать по номерам горячих линий: СБУ – 1516, ГСЧС – 101 или Нацполиции – 102.

К слову, "Флэш" предупредил украинцев о новой опасной схеме атак российскими дронами.

Речь идет о случае, когда "Молния" получала управление через "Герберу". По словам Бескрестнова, Россия пытается объединять дроны в тандем, чтобы сделать атаки более эффективными.