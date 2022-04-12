Боеприпасы, техника и сопутствующие потери: ВСУ показали уничтоженные позиции врага на Луганщине
12 апреля 2022 , 09:15Читати новину українською
Источник:Оперативный ВСУ
В Луганской области ВСУ разгромили много вражеской техники и боеприпасов. В сети опубликовали видео остатков.
Успешную операцию ВСУ провели возле поселка Новоайдар. Последствия показали 12 апреля.
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ВСУ в районе Новоайдара Луганской области неплохо так поджарили российских оккупантов,
– говорится в сообщении.
На видео видно множество разрушенной техники. От нее остались только щепки.
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