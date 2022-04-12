Боеприпасы, техника и сопутствующие потери: ВСУ показали уничтоженные позиции врага на Луганщине

В Луганской области ВСУ разгромили много вражеской техники и боеприпасов. В сети опубликовали видео остатков.

Успешную операцию ВСУ провели возле поселка Новоайдар. Последствия показали 12 апреля.

Обратите внимание Обстрелы Днепропетровщины и разрушенные дома в Луганской области: основное за 48 день войны

ВСУ в районе Новоайдара Луганской области неплохо так поджарили российских оккупантов,

– говорится в сообщении.

На видео видно множество разрушенной техники. От нее остались только щепки.

ВСУ разгромили оккупантов: смотрите видео

Стоит посмотреть – Утренняя сводка Генштаба за 12 апреля: видео