Боеприпасы, техника и сопутствующие потери: ВСУ показали уничтоженные позиции врага на Луганщине

12 апреля 2022 , 09:15
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Оперативный ВСУ

В Луганской области ВСУ разгромили много вражеской техники и боеприпасов. В сети опубликовали видео остатков.

Успешную операцию ВСУ провели возле поселка Новоайдар. Последствия показали 12 апреля.

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ВСУ в районе Новоайдара Луганской области неплохо так поджарили российских оккупантов,
– говорится в сообщении.

На видео видно множество разрушенной техники. От нее остались только щепки.

ВСУ разгромили оккупантов: смотрите видео

 

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Автор: Марта Кушка