Боеспособность ВСУ только увеличивает количество жертв со стороны России, – Фейгин

Чем дольше затягивается полномасштабное вторжение в Украину, тем больше у государства-агрессора возникает аргументов против него. В том числе и чисто военных.

Об этом в эфире 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, пока Россия затягивает с войной – Украина наращивает свой военный потенциал, получает все больше помощи с разных сторон.

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Обороноспособность Украины

Как подчеркнул правозащитник, если Россия будет медлить дальше, то за это время США, к примеру, могут доставить в Украину даже систему Patriot. Он подчеркнул, что никто не знает, насколько в ближайшее время может укрепиться наша обороноспособность.

"Украина якобы заявила, что ждет от США помощи именно в таком виде. Если Штаты пойдут на это и доставят такое оружие, что тогда?", – отметил он.

Солдаты тренируются с системой обороны Patriot / Фото U.S. Department of Defense

Время работает на Украину

Фейгин также напомнил тезисы, которые высказала американская сторона еще в начале военной операции Москвы. В них говорится, что в любом случае количество жертв достигнет 85 тысяч.

Лучшая боеспособность украинской армии только увеличивает количество жертв со стороны России. То есть время работает на Украину и против Путина. Марк Фейгин Российский правозащитник

В то же время правозащитник отметил, что, возможно, нехватка времени на обдумывание ходов диктует Владимиру Путину, как себя вести, ставя перед выбором Запад. Впрочем, если последний не клюнет, то президент России проиграет.

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Система Patriot: коротко