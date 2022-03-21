Боевая работа украинской артиллерии: в Минобороны поделились мощным видео

В Генштабе ВСУ мощно работают артиллерийские подразделения. Именно благодаря этому удается уничтожать много оккупантов.

В Минобороны не замедлили и показали мощное видео работы украинской артиллерии. Ролик сопровождает драйвовая песня.

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Как работает артиллерия ВСУ

На кадрах видно, как украинские военные взрывают танки и прочую технику оккупантов, не оставляя от нее почти ничего.

Мощная работа артиллеристов: смотрите видео

Наши защитники будут стоять до конца: смотрите видео