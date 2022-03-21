Боевая работа украинской артиллерии: в Минобороны поделились мощным видео
21 марта 2022 , 11:45Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ мощно работают артиллерийские подразделения. Именно благодаря этому удается уничтожать много оккупантов.
В Минобороны не замедлили и показали мощное видео работы украинской артиллерии. Ролик сопровождает драйвовая песня.
К теме Россияне пишут на своей технике "на Берлин", потому что хотят пойти дальше, – Зеленский
Как работает артиллерия ВСУ
На кадрах видно, как украинские военные взрывают танки и прочую технику оккупантов, не оставляя от нее почти ничего.
Мощная работа артиллеристов: смотрите видео
Наши защитники будут стоять до конца: смотрите видео