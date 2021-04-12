На оккупированном Донбассе 12 апреля из-за собственной неосторожности погиб российский боевик. Он отмечал День космонавтики и застрелился.

Как сообщают в ВСУ, об инциденте на оккупированной территории стало известно из разведки. Боевик погиб 12 апреля в Золотом-5.

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Российский наемник грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову. Он неосторожно обращался с оружием. Россия в таких случаях пытается всячески "замять" инцидент.

Так, в ВСУ отмечают: российские оккупанты обвиняют Украину в убийствах при уменьшении количества личного состава боевиков. К тому же оккупанты скрывают низкий уровень воинской дисциплины наемников.

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