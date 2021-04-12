Допраздновался: боевик на Донбассе застрелился, отмечая День космонавтики
На оккупированном Донбассе 12 апреля из-за собственной неосторожности погиб российский боевик. Он отмечал День космонавтики и застрелился.
Источник:ОТУ "Север"
Как сообщают в ВСУ, об инциденте на оккупированной территории стало известно из разведки. Боевик погиб 12 апреля в Золотом-5.
Важно Назвали имя военного, погибшего под прицельным огнем оккупанта
Российский наемник грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову. Он неосторожно обращался с оружием. Россия в таких случаях пытается всячески "замять" инцидент.
Так, в ВСУ отмечают: российские оккупанты обвиняют Украину в убийствах при уменьшении количества личного состава боевиков. К тому же оккупанты скрывают низкий уровень воинской дисциплины наемников.
Что известно о потерях оккупантов
- С тех пор, как было объявлено перемирие на Донбассе, – 27 июля 2020 года, и до 31 марта, войска оккупантов потеряли 405 членов личного состава своих формирований.
- В марте ряды боевиков ощутимо "поредели": 24 российских наемники погибли, еще 37 – получили ранения.
- Кроме того, в оккупантов военной техники стало меньше на 12 единиц.
Поделиться новостью