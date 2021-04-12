На окупованому Донбасі 12 квітня з власної необережності загинув російський бойовик. Він відзначав День космонавтики і застрелився.

Як повідомляють у ЗСУ, про інцидент на окупованій території стало відомо з розвідки. Бойовик загинув, 12 квітня у Золотому-5.

Важливо Назвали ім'я військового, який загинув під прицільним вогнем окупанта

Російський найманець грубо порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову. Він необережно поводився зі зброєю. Росія у таких випадках намагається всіляко "зам'яти" інцидент.

Так, у ЗСУ зазначають: російські окупанти звинувачують Україну у вбивствах при зменшенні кількості особового складу бойовиків. До того ж окупанти приховують низький рівень військової дисципліни найманців.

Що відомо про втрати окупантів