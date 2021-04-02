Російські окупанти в березні 2021 року зазнали істотних втрат і бійців, і техніки. Зокрема, понад 20 бойовиків загинули, більш ніж 30 – отримали поранення.

Таку статистику оприлюднив офіцер Збройних сил України Сергій Нещадим. Він уточнив, що більшість втрат окупантів були небойовими.

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Людські втрати бойовиків у березні

З 1 по 31 березня лави російських найманців порідшали на 61 людину.

загинули 24 російські найманці, зокрема 21 – небойові втрати, 3 – бойові;

поранення отримали 37 бойовиків, серед яких 34 травмувалися не у бою.

Також Нещадим розповів, що з 27 липня 2020 року, моменту оголошення перемир'я на Донбасі, до 31 березня, бойовики втратили 405 членів особового складу своїх формувань. Зокрема, 185 бійців загинули, ще 220 – отримали поранення.

Ситуація з технікою

Що стосується військової техніки, то її в окупантів за березень стало менше на 12 одиниць.

бойовики втратили 1 бойову броньовану машину;

6 безпілотників;

5 одиниць автомобільної техніки.