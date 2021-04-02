Боевики на Донбассе в марте понесли существенные потери
Российские оккупанты в марте 2021 года понесли существенные потери и бойцов, и техники. В частности, более 20 боевиков погибли, более 30 – получили ранения.
Источник:твитер Сергея Нещадыма
Такую статистику обнародовал офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадым. Он уточнил, что большинство потерь оккупантов были небоевыми.
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Человеческие потери боевиков в марте
С 1 по 31 марта ряды российских наемников поредели на 61 человека.
- погибли 24 российских наемники, в том числе 21 – небоевые потери, 3 – боевые;
- ранения получили 37 боевиков, среди которых 34 получили травмы не в бое.
Также Нещадым рассказал, что с 27 июля 2020 года, момента объявления перемирия на Донбассе, до 31 марта, боевики потеряли 405 членов личного состава своих формирований. В частности, 185 бойцов погибли, еще 220 – получили ранения.
Ситуация с техникой
Что касается военной техники, то ее в оккупантов за март стало меньше на 12 единиц.
- боевики потеряли 1 боевую бронированную машину;
- 6 беспилотников;
- 5 единиц автомобильной техники.
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