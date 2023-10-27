"Кого поймаете, убейте": появилась запись разговора одного из боевиков ХАМАС с начальством

Террористы группировки ХАМАС даже не пытаются скрыть своих зверств: некоторые боевики во время разговора с "начальством" даже хвастались тем, как много мирных жителей они убили.

Одну из таких записей опубликовало издание BILD. На нем слышен телефонный разговор одного из боевиков ХАМАС со своим начальством в секторе Газа в день нападения – 7 октября.

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Сообщите всей семье Абу Айяда, что мы внутри! Сообщите всем членам дома, что мы внутри! Клянусь Аллахом, мы уничтожим их всех!,

– говорит боевик (на фоне раздаются выстрелы).

"Живут здесь счастливо, а нас выгнали. Я прокляну их, одного за другим. Вперед! Кого поймаете, убейте!

"Останься на связи, ты сейчас услышишь выстрелы. Я хочу выстрелить в дверь, чтобы открыть ее. Потому что они (вероятно, речь идет о детях) хотят поговорить со своими родителями. Они хотят поговорить со своими родителями и попрощаться. Я вернусь" , – сказал боевик.

ХАМАС убили более 1400 человек

. ХАМАС стремится к уничтожению Израиля и созданию на всей территории Палестины исламского государства. У ХАМАС есть поддержка Ирана. Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году. С того времени боевики вели несколько войн с Израилем.

По данным израильских властей, боевики ХАМАС с 7 октября убили более 1400 израильтян, причем подавляющее большинство в первые часы нападения. Более 220 человек находятся в заложниках в секторе Газа.

Министерство здравоохранения в Газе, управляемое ХАМАС, утверждает, что с тех пор, как Израиль начал ответные авиаудары, погибли более 5000 палестинцев, а по данным палестинского Министерства здравоохранения на Западном Берегу реки Иордан, с 7 октября в этом регионе погиб еще 91 палестинец.