Между премьером Израиля Беньямином Нетаньяху и генералами армии возникли серьезные разногласия относительно того, как бороться с группировкой ХАМАС. Это связано с заявлением близкого соратника Нетаньяху Арье Дери о том, что Армия обороны дердавы "не готова".

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Нетаньяху должен уничтожить ХАМАС

Дери не имеет официального поста в правительстве Израиля, как и военного опыта. В то же время Нетаньяху неофициально приглашал его на некоторые заседания военного кабинета, только потому, что он является важным политическим союзником премьера.

Эта война становится все более политизированной,

– отмечают авторы материала.

Следует также отметить, что поддержка Нетаньяху среди электората резко упала. в статье говорится, что около 40% избирателей, поддержавших его партию Ликуд меньше года назад, теперь говорят, что проголосовали бы за кого-то другого. Все чаще раздаются призывы к созданию национальной комиссии по расследованию после окончания конфликта.

Однако ультраправая избирательная база Нетаньяху требует, чтобы он доказал готовность уничтожить ХАМАС.

Доверенные лица израильского премьера сообщили журналистам, что ЦАХАЛ не полностью готов к наземной кампании. Вместо этого генералы считают нужным наносить еще более разрушительные авиаудары, чтобы уничтожить сеть тоннелей ХАМАС.

В ответ на заявление о "неготовности" ЦАХАЛ гневно заявил о том, что они фактически готовы, а израильские СМИ начали писать о разногласиях в военном кабинете между Нетаньяху и его министром обороны Йоавом Галлантом.

Авторы статьи напомнили, что Нетаньяху пытался уволить Галланта в марте за критику плана правительства по ослаблению Верховного суда, но этому помешали массовые протесты. По их мнению, сейчас недоверие между ними мешает планированию обороны.

Реального единства нет

После того, как в Израиле создали правительство национального единства, в которое вошли лидеры одной из оппозиционных партий Бени Ганц и Гади Айзенкот, ранее возглавлявшие штаб ЦАХАЛа и входящие и в военный кабинет, не привело к реальному единству.

Начальник штаба армии генерал-лейтенант Герц Халеви, директор службы безопасности Израиля Ронен Бар и начальник управления военной разведки генерал-майор Аарон Халива публично признали провал 7 октября. Теперь ожидается, что после войны они уйдут в отставку.

В то же время Нетаньяху своей вины не признал. Он сказал, что ему тоже будут ставить вопрос "только после войны".

Многие берут на себя вину за то, что думали, что ХАМАС не решится сделать что-то подобное. Очевидно, что Биби должен больше, чем все остальные, но не ждите, пока он сам это скажет,

– сказал один из членов Кнессета от коалиции Нетаньяху.

Кроме встреч с военным кабинетом и иностранными лидерами, Нетаньяху проводил большую часть своего времени по совещаниям со своими политическими советниками и журналистами.

Политикой занят не только Нетаньяху

Министр национальной безопасности и лидер крайне правой партии Jewish Power "устроил шоу, раздавая оружие гражданским лицам". Целью этой "акции" было предотвращение террористических атак.

Издание отмечает, что он пытается посеять напряжение между израильскими евреями и израильскими арабами, однако пока безуспешно.

В то же время авторы материала отмечают, что все обсуждения ведутся вокруг следующего этапа боевых действий в секторе Газа. О том, что после него не говорят.

В статье отмечается, что все разговоры ведутся о следующем этапе боевых действий в Газе, а не о том, что последует после него.

Израильские службы безопасности, вероятно, хотели бы, чтобы палестинская автономия вернулась в этот регион и взяла его под контроль, однако никакая планировка в этом направлении не проводится.

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