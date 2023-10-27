Між прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і генералами армії виникли серйозні розбіжності щодо того, як боротися з угрупованням ХАМАС. Це пов’язано із заявою близького соратника Нетаньягу Ар'є Дері про те, що Армія оборони дердави "не готова".

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Нетаньягу повинен знищити ХАМАС

Дері не має офіційної посади в уряді Ізраїлю, як і військового досвіду. Водночас Нетаньягу неофіційно запрошував його на деякі засідання військового кабінету, тільки тому, що він є важливим політичним союзником прем'єра.

Ця війна стає все більш політизованою,

– наголошують автори матеріалу.

Варто також відзначити, що підтримка Нетаньягу серед електорату різко впала. у статті мовиться, що близько 40% виборців, які підтримали його партію Лікуд менше ніж рік тому, тепер кажуть, що проголосували б за когось іншого. Дедалі частіше лунають заклики до створення національної комісії з розслідування після закінчення конфлікту.

Однак ультраправа виборча база Нетаньягу вимагає, щоб він довів готовність знищити ХАМАС.

Довірені особи ізраїльського прем'єра повідомили журналістам, що ЦАХАЛ не повністю готовий до наземної кампанії. Натомість генерали вважають за потрібне завдавати ще більш руйнівних авіаударів, щоб знищити мережу тунелів ХАМАС.

У відповідь на заяву про "неготовність" ЦАХАЛ гнівно заявив про те, що вони фактично готові, а ізраїльські ЗМІ почали писати про розбіжності у військовому кабінеті між Нетаньягу і його міністром оборони Йоавом Галлантом.

Автори статті нагадали, що Нетаньягу намагався звільнити Галланта у березні за критику плану уряду щодо послаблення Верховного суду, але цьому завадили масові протести. На їхню думку, зараз недовіра між ними заважає плануванню оборони.

Реальної єдності немає

Після того, як в Ізраїлі створили уряд національної єдності, до якого увійшли лідери однієї з опозиційних партій Бені Ганц і Гаді Айзенкот, які раніше очолювали штаб ЦАХАЛу і входять і до військового кабінету, не привело до реальної єдності.

Начальник штабу армії генерал-лейтенант Герці Халеві, директор служби безпеки Ізраїлю Ронен Бар і начальник управління військової розвідки генерал-майор Аарон Халіва публічно визнали провал 7 жовтня. Тепер очікується, що після війни вони підуть у відставку.

Водночас Нетаньягу своєї провини не визнав. Він сказав, що йому теж ставитимуть питання "тільки після війни".

Багато хто бере на себе провину за те, що думав, що ХАМАС не наважиться зробити щось подібне. Очевидно, що Бібі винен більше, ніж усі інші, але не чекайте, поки він сам це скаже,

– сказав один із членів Кнесету від коаліції Нетаньягу.

Крім зустрічей із військовим кабінетом та іноземними лідерами, Нетаньягу проводив більшу частину свого часу за нарадами зі своїми політичними радниками та журналістами.

Політикою зайнятий не лише Нетаньягу

Міністр національної безпеки і лідер вкрай правої партії Jewish Power "влаштував шоу, роздаючи зброю цивільним особам". Метою цієї "акції" було запобігання терористичним атакам.

Видання наголошує, що він намагається посіяти напругу між ізраїльськими євреями та ізраїльськими арабами, проте поки що безуспішно.

Водночас автори матеріалу зазначають, що всі обговорення точаться навколо наступного етапу бойових дій у Секторі Гази. Про те, що буде після нього не говорять.

У статті наголошується, що всі розмови ведуться про наступний етап бойових дій у Газі, а не про те, що буде після нього.

Ізраїльські служби безпеки, ймовірно, хотіли б, щоб палестинська автономія повернулась у цей регіон та взяла його під контроль, проте жодного планування у цьому напрямку не проводиться.

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