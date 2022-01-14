Суд признал мужчину виновным. Соответствующий приговор суда уже вступил в законную силу. Осужденный – уроженец Красной Поляны, что на Луганщине – проведет в тюрьме 9 лет.

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Отметим, что начало срока отбывания наказания российскому наемнику будут исчислять со дня его задержания и приведения приговора к исполнению.

Осужденный участвовал в боевых действиях против ВСУ

Прокурору удалось доказать, что мужчина с октября 2014 года по март 2015 года добровольно вступил в ряды незаконного вооруженного формирования луганских боевиков . Он был механиком-водителем боевой машины БТР.

. Он был механиком-водителем боевой машины БТР. С осени 2015 года по март 2017 года злоумышленник присоединился уже к донецким боевикам . В этот период он принимал непосредственное участие в боевых действиях против военных ВСУ. Управлял тяжелой техникой БТР, грузовым военным автомобилем "Урал".

. В этот период он принимал непосредственное участие в боевых действиях против военных ВСУ. Управлял тяжелой техникой БТР, грузовым военным автомобилем "Урал". Кроме этого, мужчина выполнял и другие поручения. Например, ремонтировал бронированные транспортные средства и различную технику военного назначения.

Обратите внимание! Ранее двух боевиков, которые 4 года воевали против Украины, приговорили к 10 годам за решеткой. Злоумышленников объявили в розыск.

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