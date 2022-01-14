Суд визнав чоловіка виниим. Відповідний вирок суду вже набрав законної сили. Засуджений – уродженець Червона Поляна, що на Луганщині – проведе у в'язниці 9 років.

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Зазначимо, що початок строку відбування покарання російському найманцю обчислюватимуть з дня його затримання та приведення вироку до виконання.

Засуджений брав участь у бойових діях проти ЗСУ

Прокурору вдалося довести, що чоловік з жовтня 2014 року по березень 2015 року добровільно вступив до лав незаконного збройного формування луганських бойовиків. Він був механіком-водієм бойової машини БТР.

Він був механіком-водієм бойової машини БТР. З осені 2015 року по березень 2017 року зловмисник приєднався вже до донецьких бойовиків. У цей період він брав безпосередню участь у бойових діях проти військових ЗСУ. Керував важкою технікою БТР, вантажним військовим автомобілем "Урал".

У цей період він брав безпосередню участь у бойових діях проти військових ЗСУ. Керував важкою технікою БТР, вантажним військовим автомобілем "Урал". Крім цього, чоловік виконував й інші доручення. Наприклад, ремонтував броньовані транспортні засоби та різну техніку військового призначення.

З верніть увагу! Раніше двох бойовиків, які 4 роки воювали проти України, засудили до 10 років за ґратами. Зловмисників вже оголосили у розшук.

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