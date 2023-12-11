Украина подозревает боевика в участии в террористической организации. Кроме того, по данным Офиса генпрокурора, он причастен к вооруженным нападениям на подразделения сил АТО.

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Что известно о ситуации с боевиком в Финляндии

Финский суд 11 декабря 2023 года принял решение оставить под стражей Воислава Тордена. Ведь этого решение требовали пограничники, чтобы установить, законно ли он попал в Финляндию. То есть Яна Петровского заключили под стражу на основании закона об иностранцах.

Ранее СМИ писали, что боевик был задержан 20 июля 2023 года в аэропорту. Тогда он под именем Воислав Торден пытался улететь во французскую Ниццу. Однако пограничники заподозрили, что на самом деле перед ними Ян Петровский, которому запрещен въезд во всю Шенгенскую зону.

Следует заметить, что Ян Петровский даже находится под санкциями ЕС и США.

Что известно о деле Петровского