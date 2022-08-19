Пропагандисты отчитались о передаче воды на фронт
На телевидении российских пропагандистов вышел сюжет о помощи армии, пишет 24 канал. СМИ оккупантов помпезно сообщили, что российским солдатам передали воду.
Кстати В ВСУ объяснили, какое космическое превосходство над врагом получили благодаря спутнику ICEYE
Пропагандисты буквально отчитались о передаче воды, включив "патриотическую" музыку про Донбасс. В сюжете руководительница так называемого гуманитарного фонда захватчиков заявила, что оккупированный Донецк нуждается в воде, как и военные россии на фронте.
Отметим, что российские военные уничтожили инфраструктуру на оккупированных территориях Луганщины, после чего прибегли к такой тактике в Донецкой области.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что российский диктатор владимир путин ничего не защищает в незаконных квазиреспубликах в Донецкой и Луганской областях. По словам Подоляка, в планах путина уничтожить всю Украину.
Украинцы приобрели для армии спутник
- Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды Вооруженных Сил Украины. За три дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 беспилотника Bayraktar.
- И 27 июля турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за беспилотники типа Bayraktar. В пресс-службе компании Baykar сообщили, что вдохновлены тем, как объединились украинцы и решили подарить беспилотники Украине.
- После этого фонд Сергея Притулы за средства, которые украинцы собрали на беспилотники Bayraktar, приобрел уникальный спутник. Он существенно поможет нашим военным в подготовке оперативных операций.
Узнайте больше – как спутник ICEY поможет ВСУ: смотрите видео