Пропагандисты отчитались о передаче воды на фронт

На телевидении российских пропагандистов вышел сюжет о помощи армии, пишет 24 канал. СМИ оккупантов помпезно сообщили, что российским солдатам передали воду.

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Пропагандисты буквально отчитались о передаче воды, включив "патриотическую" музыку про Донбасс. В сюжете руководительница так называемого гуманитарного фонда захватчиков заявила, что оккупированный Донецк нуждается в воде, как и военные россии на фронте.

Отметим, что российские военные уничтожили инфраструктуру на оккупированных территориях Луганщины, после чего прибегли к такой тактике в Донецкой области.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что российский диктатор владимир путин ничего не защищает в незаконных квазиреспубликах в Донецкой и Луганской областях. По словам Подоляка, в планах путина уничтожить всю Украину.

Украинцы приобрели для армии спутник

Волонтер Сергей Притула 22 июня объявил, что открывает сбор средств на три Bayraktar на нужды Вооруженных Сил Украины. За три дня украинцы собрали 600 миллионов гривен, поэтому было решено приобрести 4 беспилотника Bayraktar.

И 27 июля турецкая военная компания Baykar заявила, что не примет оплату за беспилотники типа Bayraktar. В пресс-службе компании Baykar сообщили, что вдохновлены тем, как объединились украинцы и решили подарить беспилотники Украине.

После этого фонд Сергея Притулы за средства, которые украинцы собрали на беспилотники Bayraktar, приобрел уникальный спутник. Он существенно поможет нашим военным в подготовке оперативных операций.

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