Боевики активизировались: один украинский военный ранен
От начала суток 21 июня войска оккупанта шесть раз стреляли в сторону позиций ВСУ. В результате вражеских атак один украинский боец получил ранение.
Пророссийские боевики не прекращают обстреливать Донбасс. От начала суток 21 июня зафиксировали шесть нарушений режима тишины со стороны оккупанта, сообщает пресс-служба Минобороны.
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В результате вражеского огня получил ранение один украинский защитник,
– говорится в сообщении.
Пострадавшего оперативно эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Его состояние удовлетворительное.
По данным ведомства, четыре обстрела зафиксировали на Луганщине, два – в Донецкой области.
Из какого оружия стреляли боевики:
- минометов 120-го и 82-го калибров;
- станковых противотанковых гранатометов;
- вооружения БМП;
- ручных гранатометов РПГ;
- противотанковых ракет и крупнокалиберных пулеметов.
Украинские бойцы дали достойный отпор войскам неприятеля. Потери противника уточняются. Сейчас ситуация полностью контролируется военными ВСУ.
Сутки 20 июня на Донбассе: основное
- Оккупанты 28 раз обстреляли позиции украинских защитников
- Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
- Трое военных ВСУ получили ранения.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала