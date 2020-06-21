От начала суток 21 июня войска оккупанта шесть раз стреляли в сторону позиций ВСУ. В результате вражеских атак один украинский боец получил ранение.

Пророссийские боевики не прекращают обстреливать Донбасс. От начала суток 21 июня зафиксировали шесть нарушений режима тишины со стороны оккупанта, сообщает пресс-служба Минобороны. Обратите внимание Женщина, которая не молчит, – бывшая пленная подорвалась на растяжке на Донбассе В результате вражеского огня получил ранение один украинский защитник,

– говорится в сообщении. Пострадавшего оперативно эвакуировали и оказали необходимую медицинскую помощь. Его состояние удовлетворительное. По данным ведомства, четыре обстрела зафиксировали на Луганщине, два – в Донецкой области. Из какого оружия стреляли боевики: минометов 120-го и 82-го калибров;

станковых противотанковых гранатометов;

вооружения БМП;

ручных гранатометов РПГ;

противотанковых ракет и крупнокалиберных пулеметов. Украинские бойцы дали достойный отпор войскам неприятеля. Потери противника уточняются. Сейчас ситуация полностью контролируется военными ВСУ. Сутки 20 июня на Донбассе: основное Оккупанты 28 раз обстреляли позиции украинских защитников

позиции украинских защитников Традиционно били из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Трое военных ВСУ получили ранения.

Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала