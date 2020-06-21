Від початку доби 21 червня війська окупанта шість разів стріляли у сторону позицій ЗСУ. Внаслідок ворожих атак один український боєць отримав поранення.

Проросійські бойовики не припиняють обстрілювати Донбас. Від початку доби 21 червня зафіксували шість порушень режиму тиші зі сторони окупанта, повідомляє пресслужба Міноборони.

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У результаті ворожого вогню отримав поранення один український захисник,

– йдеться у повідомленні.

Постраждалого оперативно евакуювали та надали необхідну медичну допомогу. Його стан задовільний.

За даними відомства, чотири обстріли зафіксували на Луганщині, два – на Донеччині.

З якої зброї стріляли бойовики:

мінометів 120-го і 82-го калібрів;

станкових протитанкових гранатометів;

озброєння БМП;

ручних гранатометів РПГ;

протитанкових ракет і великокаліберних кулеметів.

Українські бійці дали гідну відсіч військам ворога. Втрати противника уточнюються. Наразі ситуація повністю контролюється військовими ЗСУ.

Доба 20 червня на Донбасі: основне

Окупанти 28 разів обстріляли позиції українських захисників

позиції українських захисників Традиційно гатили зі забороненої мінськими домовленостями зброї.

Троє військових ЗСУ отримали поранення.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу