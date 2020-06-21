За минулу добу проросійські бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню. Ворог традиційно гатив із забороненого Мінськом озброєння.

Противник застосовував артилерійські системи різного калібру, міномети, а також некеровані авіаційні ракети, озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Що було раніше Загострення на Донбасі: ворог поранив трьох українських бійців

Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог активізувався неподалік:

Хутора Вільного;

Новоолександрівки;

Шумів;

Троїцького;

Золотого-4;

Оріхового;

Попасної;

Новозванівки;

Луганського;

Новотошківського;

Кримського;

Залізного.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог відкривав вогонь на підступах до:

Авдіївки;

Широкиного;

Павлополя.

За минулу добу троє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення. Їх оперативно доставлено до лікувальних закладів та надається необхідна медична допомога.

Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби, після чого окупанти згорнули свою злочинну активність. За даними розвідки, 20 червня українські захисники поранили одного загарбника,

– мовиться у повідомленні.

Ситуація у зоні ООС від початку поточної доби

Від початку поточної доби зафіксували вже 4 випадки порушення режиму припинення вогню. Російські збройні формування у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" гатили поблизу Шумів, Залізного та Кримського.

За поточну добу один український захисник отримав поранення.

Зверніть увагу! Окупанти щодня обстрілюють позиції українських військових на Донбасі, порушуючи мінські домовленості. Від початку 2020 року загинули вже 56 українських бійців. Список загиблих героїв – за посиланням.

У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу