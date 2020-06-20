Російські окупаційні війська 20 червня обстріляли українські позиції на Донбасі. Внаслідок цього 1 український військовий отримав поранення, його забрали до лікарні.

Український воїн отримав осколкове поранення

Проросійські бойовики відкрили вогонь біля Оріхового, що на Луганщині. Про це повідомляє пресцентр Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

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Бойовики стріляли з артилерійських систем та мінометів. Один український військовий отримав осколкове поранення. Захисника оперативно госпіталізували.

Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються,

– мовиться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

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