Российские оккупационные войска 20 июня обстреляли украинские позиции на Донбассе. В результате 1 украинский военный получил ранения, его забрали в больницу.

Украинский воин получил осколочное ранение

Пророссийские боевики открыли огонь возле Орехового, что на Луганщине. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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Боевики стреляли из артиллерийских систем и минометов. Один украинский военный получил осколочное ранение. Защитника оперативно госпитализировали.

Такие преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются,

– говорится в сообщении пресс-центре штаба ООС.

Коротко о ситуации в зоне ООС за 19 июня