На Донбассе было горячо: оккупанты 28 раз обстреляли позиции наших защитников
За минувшие сутки пророссийские боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Враг традиционно бил из запрещенного Минском вооружения.
Противник применял артиллерийские системы различного калибра, минометы, а также неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Что было ранее Обострение на Донбассе: враг ранил троих украинских бойцов
Украинские военные немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг активизировался неподалеку:
- Хутора Вольного;
- Новоалександровки;
- Шумов;
- Троицкого;
- Золотого-4;
- Орехово;
- Попасной;
- Новозвановки;
- Луганского;
- Новотошковского;
- Крымского;
- Железного.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь на подступах к:
- Авдеевке;
- Широкино;
- Павлополя.
За минувшие сутки трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика,
– говорится в сообщении.
Ситуация в зоне ООС с начала текущих суток
С начала текущих суток зафиксировали уже 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" били вблизи Шумов, Железного и Крымского.
За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.
В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала