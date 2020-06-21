За минувшие сутки пророссийские боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня. Враг традиционно бил из запрещенного Минском вооружения.

Противник применял артиллерийские системы различного калибра, минометы, а также неуправляемые авиационные ракеты, вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в фейсбуке.

Что было ранее Обострение на Донбассе: враг ранил троих украинских бойцов

Украинские военные немедленно отреагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков и заставили их прекратить свои агрессивные действия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг активизировался неподалеку:

Хутора Вольного;

Новоалександровки;

Шумов;

Троицкого;

Золотого-4;

Орехово;

Попасной;

Новозвановки;

Луганского;

Новотошковского;

Крымского;

Железного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь на подступах к:

Авдеевке;

Широкино;

Павлополя.

За минувшие сутки трое военнослужащих ВСУ получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Наши воины такие наглые действия без ответа не оставили и применили дежурные огневые средства, после чего оккупанты свернули свою преступную активность. По данным разведки, 20 июня украинские защитники ранили одного захватчика,

– говорится в сообщении.

Ситуация в зоне ООС с начала текущих суток

С начала текущих суток зафиксировали уже 4 случая нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" били вблизи Шумов, Железного и Крымского.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

Обратите внимание! Оккупанты ежедневно обстреливают позиции украинских военных на Донбассе, нарушая минские договоренности. С начала 2020 года погибли уже 56 украинских бойцов. Список погибших героев – по ссылке.

В ответ наши военнослужащие решительно применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала