В течение суток 23 июня пророссийской боевики на Донбассе 4 раза нарушали режим прекращения огня. Традиционно обстреливали оккупанты украинские позиции из запрещенного "Минском" оружия. Такие коварные действия агрессора без ответа со стороны Объединенных сил не остались.

О ситуации в Донбассе по состоянию на 7:00 24 июня сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

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Самые горячие точки на Донбассе 23 июня

Районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское оккупанты обстреливали украинских позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Неподалеку Павлополя боевики применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



боевики применили ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. У Водяного оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов.

К счастью, в результате обстрелов никто из украинских военных ни не пострадал, и не погиб.

Какой была ситуация в течение текущих суток 24 июня

Были зафиксированы 3 обстрела украинских позиций.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Район Широкино – боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

– боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Окрестности Старогнатовки – оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

Подступы к Хутору Вольному – захватчики совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Все провокации боевиков как 23-го, так и 24 июня украинские военнослужащие подавили огнем из штатного вооружения. В настоящее время ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Ситуация на Донбассе в течение суток 22 июня украинские военные резко ответили на провокации оккупантов: двое убитых и трое раненых



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала