Упродовж доби 23 червня проросійській бойовики на Донбасі 4 рази порушували режим припинення вогню. Традиційно обстрілювали окупанти українські позиції з забороненої "Мінськом" зброї. Такі підступні дії агресора без відповіді з боку Об’єднаних сил не залишилися.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 24 червня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу.

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Найгарячіші точки на Донбасі 23 червня

Районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Поблизу населених пунктів Оріхове та Луганське окупанти обстрілювали українських воїнів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Павлополя бойовики застосували ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Біля Водяного окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

На щастя, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових ані не постраждав, ані не загинув.

Якою була ситуація упродовж поточної доби 24 червня

Було зафіксовано 3 обстріли українських позицій.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Район Широкиного – бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Околиці Старогнатівки – окупанти били з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Підступи до Хутора Вільний – загарбники здійснили обстріл із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Усі провокації бойовиків як 23-го, так і 24 червня українські воїни придушили вогнем зі штатного озброєння. Наразі ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Ситуація на Донбасі упродовж доби 22 червня Українські військові різко відповіли на провокації окупантів: двоє вбитих та троє поранених



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу