Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ, – украинская делегация в ТКГ

Пророссийские боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе. Глава СММ Яшар Халит Чевик предложил вынести этот вопрос на заседание Постоянного Совета в Вене.

В украинской делегации в ТКГ отмечают, что тема ограничений свободы передвижения международных наблюдателей стала главной и сконцентрировала на себе основное внимание.

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Согласно докладу главы СММ ОБСЕ, не прекращаются случаи препятствования деятельности Миссии со стороны пророссийских боевиков.

– говорится в сообщении.

Яшар Халит Чевик указал, что среди них:

ограничение свободы передвижения;

попытки радиоподавления каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ;

и другие.

Украина поддержала намерение вынести этот вопрос на заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Другие вопросы во время консультаций

Консультации Трехсторонней контактной группы прошли 10 ноября в режиме видеоконференции.

Гуманитарная часть:

Положительной новостью является открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганская".

Социально-экономическая и экологическая часть:

В ходе консультаций Рабочей группы по социальным и экономическим вопросам были рассмотрены вопросы водоснабжения и обеспечения мобильной связи.

Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала.

Украинская сторона сообщила о возможности продления срока действия карт "Ощадбанка" для выплаты пенсий.

Акцентировала внимание и на важности отмены недавно введенных на временно оккупированных территориях Луганской области дополнительных требований для пересечения линии разграничения.

К слову, Украина настаивает на скорейшем освобождении всех незаконно удерживаемых лиц, открытии КПВВ, соблюдении режима прекращения огня и выполнении решений Парижского саммита.

Текст публикации украинской делегации в ТКХ:

Вчера прошли очередные консультации ТКГ в режиме видеоконференции.

Украинскую делегацию возглавил А.Мережко, заместитель Главы делегации, народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.

По вопросах безопасности:

Согласно докладу Главы СММ ОБСЕ, не прекращаются случаи препятствования деятельности Миссии со стороны российских вооруженных формирований.

Среди них: ограничение свободы передвижения, попытки радиоподавления каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ и т.д.

Украинская делегация поддержала намерение Главы СММ ОБСЕ вынести вопросы препятствования деятельности СММ на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.

Вопрос ограничений свободы передвижения СММ ОБСЕ стал главным в ходе консультаций и сконцентрировал на себе главное внимание.

Гуманитарная часть:

Позитивной новостью является открытие временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганская".

Социально-экономическая и экологическая часть:

В ходе консультаций Рабочей группы по социальным и экономическим вопросам были рассмотрены вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи.

Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала.

Украинская сторона сообщила о возможности продления срока действия карт "Ощадбанка" для выплаты пенсий, однако акцентировала внимание и на важности отмены недавно введенных на временно оккупированных территориях в Луганской области дополнительных требований для пересечения линии разграничения.

Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.

Следующее заседание запланировано на 24 ноября.