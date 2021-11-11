Боевики на Донбассе продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ, – украинская делегация в ТКГ
Источник:Украинская делегация в ТКГ
Пророссийские боевики продолжают препятствовать работе миссии ОБСЕ на Донбассе. Глава СММ Яшар Халит Чевик предложил вынести этот вопрос на заседание Постоянного Совета в Вене.
В украинской делегации в ТКГ отмечают, что тема ограничений свободы передвижения международных наблюдателей стала главной и сконцентрировала на себе основное внимание.
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Согласно докладу главы СММ ОБСЕ, не прекращаются случаи препятствования деятельности Миссии со стороны пророссийских боевиков.
– говорится в сообщении.
Яшар Халит Чевик указал, что среди них:
- ограничение свободы передвижения;
- попытки радиоподавления каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ;
- и другие.
Украина поддержала намерение вынести этот вопрос на заседание Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.Обратите внимание! Консультации Трехсторонней контактной группы прошли 10 ноября в режиме видеоконференции.
Другие вопросы во время консультаций
Гуманитарная часть:
- Положительной новостью является открытие со стороны временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганская".
Социально-экономическая и экологическая часть:
- В ходе консультаций Рабочей группы по социальным и экономическим вопросам были рассмотрены вопросы водоснабжения и обеспечения мобильной связи.
- Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала.
- Украинская сторона сообщила о возможности продления срока действия карт "Ощадбанка" для выплаты пенсий.
- Акцентировала внимание и на важности отмены недавно введенных на временно оккупированных территориях Луганской области дополнительных требований для пересечения линии разграничения.
К слову, Украина настаивает на скорейшем освобождении всех незаконно удерживаемых лиц, открытии КПВВ, соблюдении режима прекращения огня и выполнении решений Парижского саммита.
Текст публикации украинской делегации в ТКХ:
Вчера прошли очередные консультации ТКГ в режиме видеоконференции.
Украинскую делегацию возглавил А.Мережко, заместитель Главы делегации, народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
По вопросах безопасности:
Согласно докладу Главы СММ ОБСЕ, не прекращаются случаи препятствования деятельности Миссии со стороны российских вооруженных формирований.
Среди них: ограничение свободы передвижения, попытки радиоподавления каналов управления наблюдательных БПЛА СММ ОБСЕ и т.д.
Украинская делегация поддержала намерение Главы СММ ОБСЕ вынести вопросы препятствования деятельности СММ на заседании Постоянного Совета ОБСЕ в Вене.
Вопрос ограничений свободы передвижения СММ ОБСЕ стал главным в ходе консультаций и сконцентрировал на себе главное внимание.
Гуманитарная часть:
Позитивной новостью является открытие временно оккупированных территорий (хотя и с определенными ограничениями) единственного действующего в Луганской области КПВВ "Станица Луганская".
Социально-экономическая и экологическая часть:
В ходе консультаций Рабочей группы по социальным и экономическим вопросам были рассмотрены вопросы водоснабжения, обеспечения мобильной связи.
Участники согласовали возможность визита инспекторов МАГАТЭ для осуществления проверки мест хранения ядерного материала.
Украинская сторона сообщила о возможности продления срока действия карт "Ощадбанка" для выплаты пенсий, однако акцентировала внимание и на важности отмены недавно введенных на временно оккупированных территориях в Луганской области дополнительных требований для пересечения линии разграничения.
Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех лиц, удерживаемых в связи с конфликтом, открытия КПВВ, строгого соблюдения режима прекращения огня и выполнения решений Парижского саммита.
Следующее заседание запланировано на 24 ноября.