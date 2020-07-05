С начала суток 5 июля пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно били оккупанты из запрещенного "Минском" оружия. Где было горячее всего – читайте дальше.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 5 июля сообщил пресс-центр Объединенных сил. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице Штаба.

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Самые горячие точки Донбасса 5 июля

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"

Вблизи Павлополя оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Марьинки оккупанты дважды обстреляли украинские оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

оккупанты дважды обстреляли украинские оборонительные укрепления из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Возле Новотроицкого также пророссийские наемники вели огонь по украинским позициям.

Район ответственности оперативно-тактической группировки "Север"

На подступах к Хутору Свободный агрессор применил минометы калибра 120 миллиметров, гранатометы и пулеметы.

К счастью, в результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

Удерживая позиции и сохраняя контроль над обстановкой, украинские военнослужащие каждый раз действовали решительно и жестко ответили вражеским подразделениям, заставляя оккупационные войска прекратить свою деятельность,

– отметили в руководстве Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил остается контролируемой. Также боевики придерживаются режима тишины на участках разведения в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

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Ситуация на Донбассе в предыдущие сутки: коротко

В течение суток 4 июля боевики 10 раз обстреливали украинские позиции.

обстреливали украинские позиции. Пророссийские боевики стреляли из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

артиллерийских систем калибра 122 миллиметра, 120-ти и 82-х миллиметровых минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия. Горячее всего было неподалеку Новотошковского – здесь оккупанты трижды открывали огонь.

– здесь оккупанты трижды открывали огонь. К сожалению, вследствие вражеского обстрела один украинский военнослужащий получил ранения .

. Что касается потерь в рядах оккупантов, то украинские защитники уничтожили 3 и ранили еще 3 захватчиков.