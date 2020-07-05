Від початку доби 5 липня проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно били окупанти з забороненої "Мінськом" зброї. Де було найгарячіше – читайте далі.

Про ситуацію на Донбасі станом на 5 липня повідомив пресцентр Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці Штабу. Зверніть увагу На Донбасі бойовики поранили українського військового: деталі Найгарячіші точки Донбасу 5 липня Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Поблизу Павлополя окупанти відкривали вогонь із мінометів калібру 82 міліметри та великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар’їнки окупанти двічі обстріляли українські оборонні укріплення з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Біля Новотроїцького також проросійські найманці вели вогонь по українських позиціях. Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" На підступах до Хутора Вільний агресор застосував міномети калібру 120 міліметрів, гранатомети та кулемети. На щастя, внаслідок бойових дій утрат серед українських військових немає. Утримуючи позиції та зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці щоразу діяли рішуче та жорстко відповіли ворожим підрозділам, змушуючи окупаційні війська припинити свою діяльність,

– зауважили у керівництві Об’єднаних сил. Ситуація в районі проведення Операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Також бойовики дотримуються режиму тиші на ділянках розведення в Золотому, Петрівському та Станиці Луганській. Цікаво Коли надпотужні "Нептуни" стануть на озброєння України: відповідь командувача ВМС Ситуація на Донбасі попередньої доби: коротко Упродовж доби 4 липня бойовики 10 разів обстрілювали українські позиції.

обстрілювали українські позиції. Проросійські бойовики стріляли з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметри, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

артилерійських систем калібру 122 міліметри, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Найгарячіше було неподалік Новотошківського – тут окупанти тричі відкривали вогонь.

– тут окупанти тричі відкривали вогонь. На жаль, унаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Щодо втрат у алвах окупантів, то українські захисники знищили 3 та поранили ще 3 загарбників.

Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу