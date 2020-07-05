Проросійські окупанти на Донбасі не припиняють вести вогонь. Так, минулої доби 4 липня вони 10 разів порушували режим тиші. Застосовували при цьому окупанти заборонене мінськими угодами озброєння. На жаль, в результаті ворожих обстрілів був поранений один український воїн. В ООС на підступний вогонь окупантів потужно відповіли: 3 знищених бойовика.

Про ситуацію на фронті за минулу добу повідомляє штаб ООС.

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Яке озброєння застосовували бойовики

Проросійські бойовики стріляли з заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 міліметри, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Де стріляв ворог

Неподалік Новотошківського – тричі відкривали вогонь;

Поблизу Оріхового;

Біля Кримського;

Неподалік Катеринівки;

Біля Павлополя;

Поблизу Гнутового;

Неподалік Пищевика.

На жаль, за минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Відповідь ворогу

Українські воїни такі нахабні дії бойовиків без відповіді не залишили та застосували чергові вогневі засоби. Після цього окупанти згорнули свою злочинну активність. За даними розвідки, 4 липня українські захисники знищили 3 та поранили ще 3 загарбників.

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Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню поблизу Павлополя і Мар’їнки.